Обнинск
Новости
В четверг в Обнинске начнет работу региональный оператор по вывозу ТБО

25 июня 2018
Экология


В четверг в Обнинске начнет работу региональный оператор по вывозу ТБО

Тимашовская свалка переходит «в руки» регионального оператора уже в этот четверг.

Это значит, что уже не муниципалитет будет нести ответственность за вывоз ТБО на свалку, а также ее содержание в надлежащем виде.

Впрочем, как отметил мэр наукограда Владислав ШАПША, власти постараются сделать все возможное, чтобы оставить за собой право контролировать ввоз ТБО.

Как подчеркнул Владислав Валерьевич, на полигон должен завозиться мусор только из Обнинска и максимум близлежащих районов, но ни в коем случае не из Москвы и Московской области.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

Все статьи
автора
541 просмотр

Последние новости из рубрики «Экология» и по тэгам #свалка, #ТБО, #отходы:


20 июня 2018

Обнинский полигон готов отчитаться перед горожанами
В городе не смолкают споры относительно того, возят или нет на Тимашевскую свалку чужие отходы? Очередное...
20 июня 2018

Администрация Балабанова продвигает раздельный сбор мусора
С начала года администрация Балабанова пытается увлечь жителей города новым принципом подхода к утилизации...
20 июня 2018

В Боровском районе недовольны результатами уборки опасной свалки
В деревне Куприно наконец-то ликвидировали свалку на территории подпольного цеха по производству алкогольной...
18 июня 2018

Боровскому району «подкинули» чужие свалки
В Боровском районе продолжается борьба со стихийными свалками. Как отметил зам главы администрации Алексей...
16 июня 2018

А купаться - в ванне!
Вот и установилась в Обнинске благоприятная погода. И сразу же на берегах городских водоемов появились...
15 июня 2018

Обнинцам стоит опасаться укусов клещей
В этом году от кровососущих паразитов в Обнинске пострадало уже сто сорок человек, и это только те горожане,...
13 июня 2018

Боровские чиновники сами напишут в общенародный фронт
Работа по ликвидации стихийных свалок, которую подбросили Боровскому району активисты Общенародного фронта,...
8 июня 2018

Жителей Обнинска избавляют от борщевика
За последнюю неделю в Обнинске активно проводился покос травы. Городское МПКХ привело в надлежащий вид...
5 июня 2018

Обнинские водоемы опять разочаровали эпидемиологов
На этой неделе эпидемиологи вновь проинформировали, что качество воды в обнинских водоемах оставляет...
1 июня 2018

В Балабанове вновь решили взяться за «мусорную свалку»
На заседание Городской Думы Балабанова, состоявшееся вчера, пришли жители улицы Лермонтова, которые,...

 Архив новостей
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432