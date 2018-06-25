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25 июня 2018
Экология
В четверг в Обнинске начнет работу региональный оператор по вывозу ТБО
Тимашовская свалка переходит «в руки» регионального оператора уже в этот четверг.
Это значит, что уже не муниципалитет будет нести ответственность за вывоз ТБО на свалку, а также ее содержание в надлежащем виде.
Впрочем, как отметил мэр наукограда Владислав ШАПША, власти постараются сделать все возможное, чтобы оставить за собой право контролировать ввоз ТБО.
Как подчеркнул Владислав Валерьевич, на полигон должен завозиться мусор только из Обнинска и максимум близлежащих районов, но ни в коем случае не из Москвы и Московской области.
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