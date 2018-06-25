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25 июня 2018
Спорт
Почти 700 жителей Обнинска сдали нормативы ГТО
Эта масштабная акция в поддержку массового спорта в настоящее время проходит по всей стране. И на сегодняшний день она охватила уже более 30 городов РФ. В ее рамках все желающие получили возможность сдать нормы ГТО.
Как проинформировали специалисты обнинского комитета по физической культуре и спорту, в наукограде мероприятие состоялось на стадионе «Труд». И пока что Обнинск занимает лидирующую позицию по количеству участников тура «Готов».
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