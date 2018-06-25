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25 июня 2018
Наука и техника
В Обнинске обсудли будущее сферы инновационных технологий
Эксперты рассмотрели систему высшего технического, а в особенности ядерного, образования как фундамент для дальнейшего развития высокотехнологической отрасли, а также перспективы, открывающиеся перед городом с созданием «Атомного Сколково».
В обсуждении приняли участие представители госкорпорации «Росатом», Ядерного общества России, ИАТЭ НИЯУ МИФИ и многие другие заинтересованные лица. Например, депутат госудмы РФ Геннадий СКЛЯР, в своем обращении отметивший важность обсуждаемых вопросов.
- На мой взгляд, не нужно просто ждать, когда начнут поступать предложения и директивы сверху. У нас с вами есть обнинская площадка, и в наших силах создать из имеющихся ресурсов инновационное пространство, но для этого необходимо уже сейчас понимать, к чему мы хотим прийти и начинать работать, - напутствовал Геннадий Иванович.
В целом же, хочется отметить, что у всех представленных организаций есть интерес к дальнейшему сотрудничеству, но, как отметило большинство участников круглого стола, вопросов им предстоит решить немало и эта встреча была первой, но далеко не последней в обсуждении будущего инновационного научно-технологического центра.
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