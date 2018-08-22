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22 августа 2018
Дети
Обнинцы боятся за безопасность своих детей
Житель города, решив прогуляться в этом микрорайоне, был шокирован близостью стройки и развлекательного комплекса.
- Детский батут под стрелкой крана. Кругом запрещающие знаки и впритык к ограждению стройки детские аттракционы, - пишет мужчина.
За комментариями по этой ситуации журналисты обратились к директору МП «Городской парк» Жанне ДАВЫДОВОЙ. Она пояснила, что за детскую игровую площадку рядом с ТРК «Триумф Плаза» отвечает их организация, а вот территория с батутами принадлежит рядом стоящему кафе.
По словам Жанны Владимировны, специального отдела, который мог бы оценить безопасно ли соседство строительного объекта и детского комплекса, в администрации города нет.
- Люди могут написать письмо с просьбой разобраться в этом вопросе через общий отдел администрации, - посоветовала Давыдова.
Еще одним вариантом может стать прямое обращение к главе обнинской администрации в Фейсбуке. Как показывает практика, на такие письма Владислав ШАПША старается реагировать незамедлительно.
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