|
23 августа 2018
Благоустройство
В Гурьяновском лесу появятся экологичные площадки
Прошлым летом в Гурьяновском лесу были отсыпаны дорожки, которые не вредят корневой системе деревьев. В этом году работа по созданию пешеходных зон продолжилась. По оценке специалистов, дорожки от улицы Ляшенко до Королева на сегодняшний день выполнены на 70 процентов.
В скором времени подрядчики надеются приступить к установке детской и спортивной площадок, которые со дня на день должны быть поставлены в Обнинск из Красноярска.
Вместо привычных пластиковых и железных конструкций обнинцы увидят оборудование, которое будет гармонировать с лесным массивом. Новые комплексы будут выполнены из сибирской лиственницы. Закончить все работы планируют до конца сентября.
1703 просмотра
Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #Городская среда, #Гурьяновский лес, #благоустройство:
23 августа 2018
Фонтан в Ворсине преобразится до неузнаваемости
В Ворсине полным ходом идут работы по благоустройству, причем проводятся они не только в рамках федеральной
17 августа 2018
Люди не поняли, зачем у них перекопали полдвора
Вчера во дворе дома номер шесть по улице Энгельса начались строительные работы. Рано утром туда приехали
14 августа 2018
Вячеслав Парфенов продолжит серию встреч с балабановцами
На минувшей неделе глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ встретился с жителями трех микрорайонов
14 августа 2018
В Балабанове выйдут на борьбу с расклейщиками объявлений
После того как районную боровскую администрацию возглавил Николай КАЛИНИЧЕВ, по всему району началась
13 августа 2018
К концу года Обнинск станет больше
В четвертом квартале этого года будет принято окончательное решение о присоединении деревни Белкино к
13 августа 2018
Обнинские коммунальщики убрали за маршрутчиками
Первой темой на прошедшей сегодня планерке главы администрации стал отчет о проделанной работе коммунальных
12 августа 2018
На будущей неделе начнут ремонтировать рокадную дорогу на Маркса
Как сообщил на своей странице в «Фэйсбуке» мэр Обнинска Владислав ШАПША, на будущей неделе в городе планируют
11 августа 2018
Улицы Обнинска станут светлее ближе к осени
Сотрудники МП «Горэлектросети» начали строительство новой линии освещения по улице Кутузова. Так, светлее
10 августа 2018
Территорию КБ №8 превратили в несанкционированную свалку
Пару дней назад сотрудники предприятия Горэлектросети города Обнинска решили устроить на территории больничного
10 августа 2018
Обнинский «Сбербанк» навел порядок на остановке
Недавно журналисты портала Obninsk.Name обратили внимание, что на остановке «ЦИПК» развалилась именная
Архив новостей
Самое оцененное
6 августа 2018
Житель Обнинска попросил поблагодарить водителя маршрутки
Жители Обнинска обращаются к журналистам нашего портала не только
20 августа 2018
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
Поводом для этого послужили многочисленные аварии, в
3 августа 2018
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
На днях свои видения изменений пенсионной
Самое читаемое
Происшествия
16 августа 2018
Жителям Обнинска едва удалось избежать трагедии
ЖКХ
6 августа 2018
Жительницу Обнинска «развел» сантехник
Лента новостей
24 августа 2018
Криминал
На боровчанина завели уголовное дело на сто сорок томов
Недавно...
24 августа 2018
МЧС
Жителям многоэтажки
Сегодня...
24 августа 2018
Общество
За игры с законом обнинец заплатит пятьдесят тысяч рублей
Все...
24 августа 2018
Общество
Жители Обнинска радуют фонд капремонта своей дисциплинированностью
Жители...
24 августа 2018
Транспорт
Жителям «Балабаново Сити» придется подождать автобусных остановок еще год
Ни...
23 августа 2018
ЖКХ
УК «ОБНИНСК» готова к отопительному сезону на сто процентов
Отопительный...
23 августа 2018
ЖКХ
На жительницу Обнинска собирается подать в суд УК
В...
23 августа 2018
Спорт
Обнинские болельщики намерены поддержать футболистов «Кванта» на выездном матче
В...
23 августа 2018
Образование
В Обнинске стартовала областная декада образования
Во...
23 августа 2018
Криминал
Военнослужащего из Обнинска привлекли к ответственности за грабеж и насилие
Суд...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
2
2
Жительница Обнинска готова дойти до президента, чтобы восстановить справедливость
3
1
Позор наукограда
4
1
Веселые каникулы могли обернуться для обнинца трагедией
5
1
В Обнинск «приедут» 43 тысячи доз вакцины от гриппа
1
12
Жители Обнинска недовольны жужжанием газонокосилок по утрам
2
7
Обнинским маршрутчикам не нравятся российские деньги
3
5
Советский «Труд»
4
4
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
5
4
Обнинские собаководы выгуливают питомцев рядом с детской площадкой у «Плазы»
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
309
Работа
742
Недвижимость
856
Авто-мото
481
Бытовая техника
368
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1077
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2531
Разное
1187
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432