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В Гурьяновском лесу появятся экологичные площадки

23 августа 2018
Благоустройство


В Гурьяновском лесу появятся экологичные площадки

Второй год подряд территорию самого крупного лесного массива Обнинска преображают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Прошлым летом в Гурьяновском лесу были отсыпаны дорожки, которые не вредят корневой системе деревьев. В этом году работа по созданию пешеходных зон продолжилась. По оценке специалистов, дорожки от улицы Ляшенко до Королева на сегодняшний день выполнены на 70 процентов.

В скором времени подрядчики надеются приступить к установке детской и спортивной площадок, которые со дня на день должны быть поставлены в Обнинск из Красноярска.

Вместо привычных пластиковых и железных конструкций обнинцы увидят оборудование, которое будет гармонировать с лесным массивом. Новые комплексы будут выполнены из сибирской лиственницы. Закончить все работы планируют до конца сентября.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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