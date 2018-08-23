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Известный хоккеист Никита Зайцев вышел на лед с воспитанниками «Олимпа»

23 августа 2018
Спорт


Известный хоккеист Никита Зайцев вышел на лед с воспитанниками «Олимпа»

Сегодня первый наукоград посетил профессиональный хоккеист, мастер международного класса, мастер спорта России Никита Зайцев.

Известный спортсмен приехал в Обнинск без шумихи. Он встретился с местными юными воспитанниками «Олимпа», поиграл с ними в хоккей, пообщался, раздал автографы и уехал домой.

Никита Зайцев начинал карьеру в московских «Крыльях Советов», дебютировав в их составе в 2009 году. В скором времени перешел в «Сибирь», в составе которой провел 192 игры в КХЛ и набрал 26 очков. При этом в самом результативном для себя сезоне 2012/13 Зайцев в 56 играх набрал 19 очков (8+11) и стал лидером обороны «Сибири», примерив под конец сезона капитанскую повязку. Затем Зайцев перешел в ХК ЦСКА.

А в мае 2016 года хоккеист подписал контракт с канадским клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» («Кленовые листья»), в составе которого играет по сей день.
Фото Александра ГОРАНОВА

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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