Известный хоккеист Никита Зайцев вышел на лед с воспитанниками «Олимпа»

Тренер ФК «Квант» Олег Морозов: «Если мы сможем биться как в первой игре, значит, у нас будут еще победы»

День физкультурника отмечается в нашей стране с 1939 года. Несколько лет подряд празднуют его и в Обнинске.

Сегодня первый наукоград посетил профессиональный хоккеист, мастер международного класса, мастер спорта России Никита Зайцев.Известный спортсмен приехал в Обнинск без шумихи. Он встретился с местными юными воспитанниками «Олимпа», поиграл с ними в хоккей, пообщался, раздал автографы и уехал домой.Никита Зайцев начинал карьеру в московских «Крыльях Советов», дебютировав в их составе в 2009 году. В скором времени перешел в «Сибирь», в составе которой провел 192 игры в КХЛ и набрал 26 очков. При этом в самом результативном для себя сезоне 2012/13 Зайцев в 56 играх набрал 19 очков (8+11) и стал лидером обороны «Сибири», примерив под конец сезона капитанскую повязку. Затем Зайцев перешел в ХК ЦСКА.А в мае 2016 года хоккеист подписал контракт с канадским клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» («Кленовые листья»), в составе которого играет по сей день.Фото Александра ГОРАНОВА