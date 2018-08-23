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23 августа 2018
Криминал
Военнослужащего из Обнинска привлекли к ответственности за грабеж и насилие
Суд вынес обвинительный приговор в отношении контрактника, сержанта Дмитрия СИМОНОВА.
Он признан виновным в хищении чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.
Так, в начале марта этого года Дмитрий Симонов отобрал у своего земляка мобильный телефон и банковскую карту. Угрожая расправой и нанеся несколько ударов, дабы сделать жертву сговорчивее, Симонов получил пин-код карты.
Впрочем, добыча была невелика. Телефон оценивается в сумму чуть больше двух тысяч рублей, а на карте было всего 900 рублей.
Отметим, что позже Симонов вернул потерпевшему похищенные средства. Более того, суд назначил военнослужащему наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.
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