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23 августа 2018
Образование
В Обнинске стартовала областная декада образования
Во вторник, 21 августа, в Обнинске состоялось открытие традиционной областной Декады образования.
В рамках мероприятия в школе № 1 прошла конференция, посвященная 140-летию со дня рождения Станислава Шацкого и его педагогическому наследию.
Перед участниками и гостями мероприятия выступила правнучка Станислава Шацкого Юлия РЕПМАН-ШАЦКАЯ, которая рассказала о наследии своего именитого родственника.
К сожалению, министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ не смог присутствовать на мероприятии, но передал приветственное письмо начальнику управления общего образования Татьяне ВОЛНИСТОВОЙ.
Завершится декада 30 августа традиционным педагогическим советом.
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