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23 августа 2018
Медицина
В Обнинск «приедут» 43 тысячи доз вакцины от гриппа
О том, что подъем респираторных заболеваний в Обнинске не за горами, жителям напоминает Главный государственный санитарный врач наукограда Владимир МАРКОВ.
- Нам необходимо привить от гриппа 45 процентов населения и 75 процентов декретированных групп населения, - сообщил Владимир Федорович.
По словам эпидемиолога, в КБ№8 уже сделали заявку на вакцину в ФМБА, и обнинским медикам пообещали прислать необходимые 43 тысяч доз. Препарат поступит в больницу в конце августа. К слову, в прошлом году было выделено всего 12 тысяч доз.
- Эта вакцина для тех, кто будет привит в рамках национального календаря прививок. Для остальных необходимо приобрести вакцину за счет других средств. Поэтому я обращаюсь к предприятиям с просьбой помочь и приобрести вакцину для своих сотрудников за счет организаций, - резюмировал Марков.
Несмотря на то, что эпидемиологи постоянно рассказывают о том, что грипп может привести и к летальному исходу, обнинцы не спешат делать прививки, так как в прошлом году вакцинацию прошла лишь пятая часть горожан.
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