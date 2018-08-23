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На жительницу Обнинска собирается подать в суд УК

23 августа 2018
ЖКХ


На жительницу Обнинска собирается подать в суд УК

В ходе подготовки к отопительному сезону жители Обнинска доставляют управляющим компаниям немало проблем.

Как рассказал директор УК МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, в настоящее время сложная ситуация возникла на улице Жолио-Кюри, 7, где одна из жительниц наотрез отказывается впускать в свою квартиру рабочих УК, чтобы те провели обследование системы отопления.

Даму всячески убеждают, уговаривают, но пока это не дает результатов. И теперь руководство МП «УЖКХ» собирается обратиться с жалобой в ГЖИ, которая имеет полномочия выдать нерадивой жительнице соответствующее предписание. Но если она и на него не отреагирует, управляющей компании придется обращаться в суд.

– В заложниках остается весь дом, а отопительный сезон никто не отменял, у нас не Африка, – прокомментировал ситуацию Сергей Волотовский.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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