Обнинские болельщики намерены поддержать футболистов «Кванта» на выездном матче

Тренер ФК «Квант» Олег Морозов: «Если мы сможем биться как в первой игре, значит, у нас будут еще победы»

День физкультурника отмечается в нашей стране с 1939 года. Несколько лет подряд празднуют его и в Обнинске.

В предстоящее воскресенье, 26 августа, обнинские футболисты отправятся на выездную встречу в Москву.На этот раз им придется сразиться со столичным «Торпедо» на одноименном стадионе.Стоит отметить, что поддержать родную команду обнинские болельщики намерены и на выезде. В воскресенье в Москву отправится специальный автобус. Стоимость проезда туда и обратно составляет 150 рублей. Цена входного билета на матч – 300 рублей. Мест осталось крайне мало. За более подробной информацией можно обращаться в группу https://vk.com/club169605879.Отправление автобуса из Обнинска в 11:30. Начало игры в 16:00.