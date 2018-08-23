Обнинск
Новости
УК «ОБНИНСК» готова к отопительному сезону на сто процентов

23 августа 2018
ЖКХ


УК «ОБНИНСК» готова к отопительному сезону на сто процентов

Отопительный сезон уже не за горами, и городские коммунальные предприятия готовятся к нему очень активно.

У кого-то это получается хуже, у кого-то лучше, а управляющая компания «ОБНИНСК» подготовила свой жилой фонд к зиме в стопроцентном объеме.

Так, ею были проведены работы по замене запорной арматуры (задвижек кранов) на тепловых узлах, производилась замена терморегуляторов (ТРЖ). Также проводились плановые работы по замене участков трубопроводов. Представители МП «Теплоснабжение» проверили дроссельные устройства и шайбы с последующей опломбировкой.

Масштабные работы сделаны в домах № 17 и 21 по улице Звездной. Там были установлены циркуляционные насосы на трубопроводе ГВС для улучшения циркуляции.

Тщательная подготовка, в которую входит обеспечение контура многоквартирных домов теплом и целый комплекс работ, связанных с функционированием тепловых узлов, показала полную готовность данной УК к отопительному сезону.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
695 просмотров

Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #ук, #тепло, #подготовка:


23 августа 2018

На жительницу Обнинска собирается подать в суд УК
В ходе подготовки к отопительному сезону жители Обнинска доставляют управляющим компаниям немало проблем.
22 августа 2018

В обнинских МКД отремонтированы крыши и фасады
В настоящее время в Обнинске полностью выполнена программа капитального ремонта многоквартирных домов...
21 августа 2018

Коммуникации в Обнинске подготовили к новому отопительному сезону
Не за горами начало нового отопительного сезона, к которому городские службы начали готовиться еще в...
20 августа 2018

УК «Обнинск» предлагает собственникам перейти на прямые платежи
Проблема задолженности перед ресурсоснабжающими организациями со стороны управляющих компаний по-прежнему...
19 августа 2018

Минус одна «ракушка» в Обнинске
Ранее на портале выходила публикация о том, что в Обнинске приступят к демонтажу «ракушек», которые являются...
17 августа 2018

В Обнинске жильцы перестали впускать представителей УК в свои квартиры
В Обнинске сейчас полным ходом ведется подготовка жилого фонда города к зиме. И представители управляющих...
18 августа 2018

Жители дома по Ленина, 182 могут не бояться сильных дождей
Кровля в жилом доме на Ленина, 182 давно нуждалась в ремонте. Крыша прохудилась и протекала. Совсем скоро...
17 августа 2018

Обнинские коммунальщики заменили прогнивший канализационный стояк
Сотрудники управляющей компании «ЧИП» закончили замену канализационного стояка в доме по улице Маркса,...
17 августа 2018

Обнинцы уже второй день «любуются» на переполненные мусорки
С улицы Гагарина уже второй день не вывозят мусорные контейнеры. Местные жители начали жаловаться на...
16 августа 2018

В Боровском районе активно готовятся к началу отопительного сезона
Руководствуясь принципом «готовь сани летом», муниципалитеты Боровского района уже начали полноценную...

 Архив новостей
Лента новостей
24 августа 2018
Криминал

На боровчанина завели уголовное дело на сто сорок томов
Недавно...
24 августа 2018
МЧС

Жителям многоэтажки
подожгли дверь
Сегодня...
24 августа 2018
Общество

За игры с законом обнинец заплатит пятьдесят тысяч рублей
Все...
24 августа 2018
Общество

Жители Обнинска радуют фонд капремонта своей дисциплинированностью
Жители...
24 августа 2018
Транспорт

Жителям «Балабаново Сити» придется подождать автобусных остановок еще год
Ни...
23 августа 2018
Спорт

Обнинские болельщики намерены поддержать футболистов «Кванта» на выездном матче
В...
23 августа 2018
Образование

В Обнинске стартовала областная декада образования
Во...
23 августа 2018
Криминал

Военнослужащего из Обнинска привлекли к ответственности за грабеж и насилие
Суд...
23 августа 2018
Спорт

Известный хоккеист Никита Зайцев вышел на лед с воспитанниками «Олимпа»
Сегодня...
23 августа 2018
Силовики

В Боровском районе проверят состояние общественного транспорта
Профилактическая...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432