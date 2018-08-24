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Жители Обнинска радуют фонд капремонта своей дисциплинированностью

24 августа 2018
Общество


Жители Обнинска радуют фонд капремонта своей дисциплинированностью

Жители Обнинска с каждым годом все аккуратнее платят за капитальный ремонт своих многоквартирных домов.

И, как проинформировала пресс-секретарь Фонда капремонта по Калужской области Нина БОРИСОВА, в наукограде уровень собираемости взносов за весь период действия данной программы в Калужской области составляет 90,8%. Это восьмое место в области.

Для сравнения: в 2014 году уровень собираемости составлял 47,6%, в 2015 – 88,4%, в 2016 – 83,5%, в 2017 – 101,2%, а за текущий период 2018 года - аж 98,8%.

Лучшая исполнительская дисциплина отмечается у собственника муниципальных помещений (97,9%), далее – у собственников-физических лиц (90,9%). На последнем месте стоят юридические лица, которые имеют в собственности нежилые помещения в многоквартирных домах (64%).

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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