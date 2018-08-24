|
24 августа 2018
Общество
Жители Обнинска радуют фонд капремонта своей дисциплинированностью
Жители Обнинска с каждым годом все аккуратнее платят за капитальный ремонт своих многоквартирных домов.
И, как проинформировала пресс-секретарь Фонда капремонта по Калужской области Нина БОРИСОВА, в наукограде уровень собираемости взносов за весь период действия данной программы в Калужской области составляет 90,8%. Это восьмое место в области.
Для сравнения: в 2014 году уровень собираемости составлял 47,6%, в 2015 – 88,4%, в 2016 – 83,5%, в 2017 – 101,2%, а за текущий период 2018 года - аж 98,8%.
Лучшая исполнительская дисциплина отмечается у собственника муниципальных помещений (97,9%), далее – у собственников-физических лиц (90,9%). На последнем месте стоят юридические лица, которые имеют в собственности нежилые помещения в многоквартирных домах (64%).
776 просмотров
Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #капремонт, #платежи, #собираемость:
23 августа 2018
На Татьяну Котляр могут завести второе уголовное дело?
Известная обнинская правозащитница Татьяна КОТЛЯР сообщила нашему корреспонденту о том, что на днях ее
24 августа 2018
За игры с законом обнинец заплатит пятьдесят тысяч рублей
Все дело в том, что местный житель задолжал двум кредитным организациям. Чтобы вернуть свои деньги, финансовые
22 августа 2018
В обнинских МКД отремонтированы крыши и фасады
В настоящее время в Обнинске полностью выполнена программа капитального ремонта многоквартирных домов
21 августа 2018
Житель Обнинска отдал долг, чтобы уехать на отдых
На днях обнинские судебные приставы подвели итоги своей работы за последние три недели. И, как проинформировал
20 августа 2018
УК «Обнинск» предлагает собственникам перейти на прямые платежи
Проблема задолженности перед ресурсоснабжающими организациями со стороны управляющих компаний по-прежнему
20 августа 2018
Празднование Дня города в Боровске прошло на высшем уровне
Прошедшее на минувших выходных торжество в Боровске не оставило равнодушными ни представителей власти,
18 августа 2018
Обнинцы считают свой город тихим
На портале Domofond.ru было запущено рейтинговое голосование. Участником предлагалось оценить уровень
17 августа 2018
Обнинские меломаны мешают жителям спать по ночам [+видео]
Недавно на портале Obninsk.Name выходила заметка о том, что жители улицы Белкинская были вынуждены слушать
17 августа 2018
В Обнинске женихи и невесты денег не жалеют
В последнее время сотрудники обнинского ЗАГСа отмечают интересную тенденцию: молодые люди, изъявившие
17 августа 2018
В Боровском районе организуют танцевальные вечера для пожилых людей
По данным отдела социальной защиты населения, на территории Боровского района проживает 13 247 граждан
Архив новостей
Самое оцененное
6 августа 2018
Житель Обнинска попросил поблагодарить водителя маршрутки
Жители Обнинска обращаются к журналистам нашего портала не только
20 августа 2018
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
Поводом для этого послужили многочисленные аварии, в
3 августа 2018
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
На днях свои видения изменений пенсионной
Самое читаемое
Происшествия
16 августа 2018
Жителям Обнинска едва удалось избежать трагедии
ЖКХ
6 августа 2018
Жительницу Обнинска «развел» сантехник
Лента новостей
24 августа 2018
Криминал
На боровчанина завели уголовное дело на сто сорок томов
Недавно...
24 августа 2018
МЧС
Жителям многоэтажки
Сегодня...
24 августа 2018
Транспорт
Жителям «Балабаново Сити» придется подождать автобусных остановок еще год
Ни...
23 августа 2018
ЖКХ
УК «ОБНИНСК» готова к отопительному сезону на сто процентов
Отопительный...
23 августа 2018
ЖКХ
На жительницу Обнинска собирается подать в суд УК
В...
23 августа 2018
Спорт
Обнинские болельщики намерены поддержать футболистов «Кванта» на выездном матче
В...
23 августа 2018
Образование
В Обнинске стартовала областная декада образования
Во...
23 августа 2018
Криминал
Военнослужащего из Обнинска привлекли к ответственности за грабеж и насилие
Суд...
23 августа 2018
Спорт
Известный хоккеист Никита Зайцев вышел на лед с воспитанниками «Олимпа»
Сегодня...
23 августа 2018
Силовики
В Боровском районе проверят состояние общественного транспорта
Профилактическая...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
2
2
Жительница Обнинска готова дойти до президента, чтобы восстановить справедливость
3
1
Позор наукограда
4
1
Веселые каникулы могли обернуться для обнинца трагедией
5
1
В Обнинск «приедут» 43 тысячи доз вакцины от гриппа
1
12
Жители Обнинска недовольны жужжанием газонокосилок по утрам
2
7
Обнинским маршрутчикам не нравятся российские деньги
3
5
Советский «Труд»
4
4
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
5
4
Обнинские собаководы выгуливают питомцев рядом с детской площадкой у «Плазы»
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
309
Работа
742
Недвижимость
856
Авто-мото
481
Бытовая техника
368
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1077
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2531
Разное
1187
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432