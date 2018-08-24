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24 августа 2018
Дороги
В Обнинске дорожники проведут работу над ошибками
Неделю назад на пересечении проспекта Ленина с улицей Цветкова работала дорожная лаборатория.
Причем пробы на этом участке отбирались уже второй раз, но окончательных результатов исследований до сих пор нет.
Напомним, в этом году здесь укладывали новый асфальт, однако сити-менеджер первого наукограда Владислав ШАПША усомнился в том, что на стыках толщина покрытия достигает обещанных девяти сантиметров. А горожане и вовсе подсказали мэру, что дорога «идет волнами».
Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name заместитель начальника МПКХ Евгений ВАРАКСА, промежуточные итоги уже есть.
- Плотность и насыщенность плотна в норме, сомнения были по толщине в некоторых местах. Один участок, где подстилающий слой меньше, мы нашли. Подрядчики будут снимать кусок, - резюмировал Варакса.
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