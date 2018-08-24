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За игры с законом обнинец заплатит пятьдесят тысяч рублей

24 августа 2018
Общество


За игры с законом обнинец заплатит пятьдесят тысяч рублей

Все дело в том, что местный житель задолжал двум кредитным организациям.

Чтобы вернуть свои деньги, финансовые структуры обратились в суд и выиграли его. Дорогомиловский районный суд города Москвы наложил арест на имущество ответчика, которое оценили в 83 тысячи рублей. Среди описанных вещей была и холодильная машина.

Однако ответственный хранитель, которым являлся обнинец, решил проигнорировать этот момент и продал установку неизвестному лицу за шесть тысяч рублей.

Очередной суд не заставил себя долго ждать, правда, на этот раз заседание проходило в наукограде. Мужчине ничего другого не оставалось, ка признать свою вину. В наказание ему назначили штраф в размере пятидесяти тысяч рублей.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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