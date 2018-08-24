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Веселые каникулы могли обернуться для обнинца трагедией

24 августа 2018
Происшествия


Веселые каникулы могли обернуться для обнинца трагедией

Житель Обнинска Александр А. недавно вместе с женой и 4-летним сыном отправился в отпуск – навестить родителей супруги в Казахстане.

Тогда он даже подумать не мог, что эти летние каникулы для его сына превратятся в настоящий кошмар, и мальчик едва не лишится жизни.

В один из дней вся семья решила пойти развлечься в парк. Сын попросился попрыгать на большой воздушном «замке» - вроде тех, что стоят в Обнинске у «Плазы». Вместе с другими малышами мальчик бегал, прыгал и веселился, но в какой-то момент что-то пошло не так.

- Замок стал резко сдуваться, - вспоминает Александр. – Я даже подумать не мог, что такие здоровые воздушные городки могут сложиться буквально за несколько секунд! Все дети начали быстро выбегать, но моего сына среди них не было. Он испугался и зажался где-то в углу.

Дальше, по словам Александра, все было как в тумане. Он бросился на помощь к сыну. На тот момент тяжелый резиновый батут уже практически сравнялся с землей.

- Я пытался его достать, но это было очень тяжело, - говорит отец. – Из персонала никто не помогал, все только бегали, суетились. Кое-как мне удалось достать ребенка. Но ему, видимо, так пережало грудную клетку, что он потерял сознание. Сын практически не дышал.

С перепугу Александр вспомнил школьные уроки ОБЖ и каким-то чудом реанимировал своего ребенка - он, наконец, задышал.

- Тогда все так быстро происходило, что я даже не понял, как мог практически за мгновение сдуться целый городок. Мне кажется, что воздух в нем поддерживали электричеством, поэтому, когда случился какой-то сбой в электросетях, «замок» сразу сложился. Полагаю, что для таких случаев должен быть генератор. Не знаю, как подобные батуты работают в Обнинске, но на месте родителей я бы теперь внимательно за этим следил, - подытожил Александр.

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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