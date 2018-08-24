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24 августа 2018
Транспорт
Ездить на экспрессах обнинцам станет дороже, начиная с сентября
Как сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании, начиная с 6 сентября, изменится стоимость билетов в пригородных поездах типа «Экспресс».
Сколько в итоге будет стоить билет на поезд – пока неизвестно. Подробную информацию ЦППК еще не предоставили.
Также изменятся цены на маршрутах следующих направлений:
• Москва (Курский вокзал) – Владимир;
• Москва (Казанский вокзал) – Рязань;
• Москва (Курский вокзал) – Тула;
• Москва (Ярославский вокзал) – Александров;
• Москва (Савеловский вокзал) – Дубна.
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