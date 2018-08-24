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Жителям многоэтажки подожгли дверь

24 августа 2018
МЧС


Жителям многоэтажки подожгли дверь

Сегодня в полпервого ночи в соседнем с Обнинском Малоярославце неизвестные подожгли входную дверь в одной из квартир дома по улице Григория Соколова.

Как рассказали в пожарной части восьмого отряда ФПС Калужской области по городу Обнинску, пострадавших в этом происшествии нет. Да и сам пожар как таковой удалось вовремя предотвратить. Обгорела только дверь. К счастью, жильцы вовремя обнаружили пламя и вызвали спасателей.

Только вот факт поджога вызвал у сотрудников пожарной охраны немало вопросов. В настоящее время ответы на них пытаются найти представители правоохранительных органов.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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