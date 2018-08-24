|
24 августа 2018
МЧС
Жителям многоэтажки подожгли дверь
Сегодня в полпервого ночи в соседнем с Обнинском Малоярославце неизвестные подожгли входную дверь в одной из квартир дома по улице Григория Соколова.
Как рассказали в пожарной части восьмого отряда ФПС Калужской области по городу Обнинску, пострадавших в этом происшествии нет. Да и сам пожар как таковой удалось вовремя предотвратить. Обгорела только дверь. К счастью, жильцы вовремя обнаружили пламя и вызвали спасателей.
Только вот факт поджога вызвал у сотрудников пожарной охраны немало вопросов. В настоящее время ответы на них пытаются найти представители правоохранительных органов.
765 просмотров
Последние новости из рубрики «МЧС» и по тэгам #пожар, #дверь, #спасатели:
20 августа 2018
Обнинские спасатели ликвидировали пожары и помогли грибникам
За прошедшую неделю обнинские спасатели восьмого отрада ФПС по Калужской области выезжали на три пожара
15 августа 2018
МЧС предупреждает о сильном ветре, дожде и граде в среду
По данным Калужского ЦГМС, 15 августа в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток, по Калужской
13 августа 2018
Владислав Шапша попросил наградить полицейских
Как известно, на днях произошел сильный пожар в одном из домов по улице Королева. Тогда спасатели эвакуировали
10 августа 2018
Под Обнинском стали чаще пропадать грибники
В этом месяце обнинским спасателям то и дело приходится разыскивать в окрестных лесах заблудившихся грибников.
10 августа 2018
Обнинским пожарным удалось спасти жителей Королева, 16
Буквально полчаса назад в Обнинске был локализован пожар в девятиэтажном жилом здании на улице Королева,
10 августа 2018
Сотрудники МЧС проверили детские сады боровского района
Начиная со второго августа, на территории Боровского района начались проверки образовательных учреждений
6 августа 2018
Обнинцам в очередной раз напомнили о правилах поведения на пляже
Инцидентов и несчастных случаев с момента июньских событий (напомним, тогда на Белкинских прудах утонул
6 августа 2018
В Боровском районе отыскали первых заплутавших грибников
Традиционно с началом грибного сезона у боровских спасателей изрядно прибавляется работы. Слишком увлекшись
3 августа 2018
Под Обнинском продолжают пропадать люди
В настоящее время обнинские спасатели принимают активное участие в поиске пропавшего 84-летнего грибника.
2 августа 2018
Потерявшихся в лесу женщин быстро нашли
Помнится, не так давно в лесу Малоярославецкого района бесследно пропала 82-летняя старушка, отправившаяся
Архив новостей
Самое оцененное
6 августа 2018
Житель Обнинска попросил поблагодарить водителя маршрутки
Жители Обнинска обращаются к журналистам нашего портала не только
20 августа 2018
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
Поводом для этого послужили многочисленные аварии, в
3 августа 2018
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
На днях свои видения изменений пенсионной
Самое читаемое
Происшествия
16 августа 2018
Жителям Обнинска едва удалось избежать трагедии
ЖКХ
6 августа 2018
Жительницу Обнинска «развел» сантехник
Лента новостей
24 августа 2018
Криминал
На боровчанина завели уголовное дело на сто сорок томов
Недавно...
24 августа 2018
Общество
За игры с законом обнинец заплатит пятьдесят тысяч рублей
Все...
24 августа 2018
Общество
Жители Обнинска радуют фонд капремонта своей дисциплинированностью
Жители...
24 августа 2018
Транспорт
Жителям «Балабаново Сити» придется подождать автобусных остановок еще год
Ни...
23 августа 2018
ЖКХ
УК «ОБНИНСК» готова к отопительному сезону на сто процентов
Отопительный...
23 августа 2018
ЖКХ
На жительницу Обнинска собирается подать в суд УК
В...
23 августа 2018
Спорт
Обнинские болельщики намерены поддержать футболистов «Кванта» на выездном матче
В...
23 августа 2018
Образование
В Обнинске стартовала областная декада образования
Во...
23 августа 2018
Криминал
Военнослужащего из Обнинска привлекли к ответственности за грабеж и насилие
Суд...
23 августа 2018
Спорт
Известный хоккеист Никита Зайцев вышел на лед с воспитанниками «Олимпа»
Сегодня...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
2
2
Жительница Обнинска готова дойти до президента, чтобы восстановить справедливость
3
1
Позор наукограда
4
1
Веселые каникулы могли обернуться для обнинца трагедией
5
1
В Обнинск «приедут» 43 тысячи доз вакцины от гриппа
1
12
Жители Обнинска недовольны жужжанием газонокосилок по утрам
2
7
Обнинским маршрутчикам не нравятся российские деньги
3
5
Советский «Труд»
4
4
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
5
4
Обнинские собаководы выгуливают питомцев рядом с детской площадкой у «Плазы»
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
309
Работа
742
Недвижимость
856
Авто-мото
481
Бытовая техника
368
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1077
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2531
Разное
1187
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432