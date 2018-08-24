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Жителям «Балабаново Сити» придется подождать автобусных остановок еще год

24 августа 2018
Транспорт


Жителям «Балабаново Сити» придется подождать автобусных остановок еще год

Ни для кого не секрет, что инфраструктура не всегда успевает угнаться за расширением города.

Жители улицы Южной в Балабанове уже давно просят городские власти об организации новых остановочных пунктов для общественного транспорта в районе «Балабаново Сити».

Горожане надеялись увидеть новые остановки уже в этом году, однако, как отметил замглавы администрации по коммунальным вопросам Михаил ИВАНОВ, их организацию было решено перенести на следующий год.

- В этом районе планируется делать еще один «прокол» под железнодорожной насыпью, поэтому решено было все работы проводить комплексно в 2019 году, - пояснил Михаил Александрович.

Так что местным жителям придется потерпеть еще некоторое время и надеяться, что временные неудобства все-таки не превратятся в постоянные.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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