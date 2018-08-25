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25 августа 2018
Спорт
Тренер ФК «Квант» о встрече с «Торпедо»: «Для нас это исторический матч»
Отметим, соперник обнинцев уже успел поиграть в премьер-лиге, а потому имеет колоссальный опыт и большую историю. На сегодняшний день в турнирной таблице Второго дивизиона (группа «Центр») «Торпедо» занимает самую верхнюю ступень. Более того, за время этого сезона еще ни одной команде так и не удалось «распечатать» их ворота.
Между тем, обнинский «Квант» дышит «Торпедо» в спину, занимая второе место в турнирной таблице. А это значит, что предстоящая игра обещает быть напряженной. Согласился с этим и тренер «Кванта» Олег МОРОЗОВ, хотя он отметил, что обнинские футболисты серьезно готовятся к любой встрече.
Напомним, что в этой выездной встрече обнинских футболистов намерена поддержать группа активных болельщиков, которая множится и крепчает с каждой игрой. Ребята отправятся за командой на специально организованном автобусе. Присоединятся к ним и журналисты нашего издательства. А это значит, что узнать о том, как пройдет встреча с московским «Торпедо» вы сможете узнать сразу после того, как завершится матч.
Начало игры в 16:30. Стадион «Торпедо».
Фото СК «Квант»
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