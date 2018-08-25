|
25 августа 2018
Социалка
Цены на школьные обеды в Обнинске останутся прежними
Уже через считанные дни все школьники снова усядутся за парты.
Тем не менее, одним гранитом науки, как говорится, сыт не будешь. О том, какая система питания в школах наукограда предусмотрена на будущий учебный год, мы поинтересовались у начальника Управления общего образования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ.
Как прокомментировала главный педагог города, стоимость школьного обеда останется неизменной – 70 рублей. Продолжат в будущем году бесплатно кормить и льготников: на эти нужды из городского бюджета выделяются по 50 рублей на один обед. Сохранятся и бесплатные завтраки, которые сегодня полагаются всем учащимся. На них в бюджете наукограда также заложены средства – по 30 рублей на один завтрак.
379 просмотров
Последние новости из рубрики «Социалка» и по тэгам #школьные обеды, #школьники обнинска, #новый учебный год:
14 августа 2018
Обнинские старики перестали пользоваться услугами соцработников из-за неподъемных расценок
Обнинским социальным такси пожилые люди разочаровались еще тогда, когда узнали, что заказывать его надо
2 августа 2018
Линейки в честь Дня знаний, выпадающего на субботу, переноситься не будут
До начала нового учебного года остался всего лишь месяц. Уже первого сентября для всех школьников вновь
30 июля 2018
В минувший день города обнинцы и гости намусорили «традиционную кучу»
О результатах уборки города после шумного празднования его дня рождения сегодня на городском заседании
23 июля 2018
До начала «Лихорадки» остались считанные дни
Уже в эту субботу, 28 июля, первый наукоград отметит свой очередной день рождения. Программа праздничных
20 июля 2018
Стражи дорожного порядка послушно исполняют наказ мэра
На днях на очередном городском заседании в администрации Владислав ШАПША рассказывал о необходимости
19 июля 2018
В Калужской области надеются до конца года осчастливить всех многодетных
Несколько лет назад стартовала программа по выделению участков многодетным. Всего по Калужской области
18 июля 2018
Известный актер Марк Богатырев расскажет о родном Обнинске на центральном канале
В будущую субботу на телеканале Россия 1 выйдет передача «По секрету всему свету». На этот раз в роли
17 июля 2018
Обнинские коммунальщики следят за порядком на улицах
О работе коммунальных служб, проделанной за минувшую неделю, накануне мэру доложил его заместитель по
13 июля 2018
Обнинского предпринимателя оштрафовали за неисполнение требований прокуратуры
Прокуратурой города Обнинска по обращению гражданина была проведена проверка деятельности компании «Алфиш»
10 июля 2018
Сегодня Обнинск прощается с Петром Напреенко
В настоящее время в храме «Вера. Надежда. Любовь.» собрались несколько сотен горожан – все они пришли
Архив новостей
Самое оцененное
6 августа 2018
Житель Обнинска попросил поблагодарить водителя маршрутки
Жители Обнинска обращаются к журналистам нашего портала не только
20 августа 2018
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
Поводом для этого послужили многочисленные аварии, в
3 августа 2018
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
На днях свои видения изменений пенсионной
Самое читаемое
Происшествия
16 августа 2018
Жителям Обнинска едва удалось избежать трагедии
ЖКХ
6 августа 2018
Жительницу Обнинска «развел» сантехник
Лента новостей
24 августа 2018
Криминал
На боровчанина завели уголовное дело на сто сорок томов
Недавно...
24 августа 2018
МЧС
Жителям многоэтажки
Сегодня...
24 августа 2018
Общество
За игры с законом обнинец заплатит пятьдесят тысяч рублей
Все...
24 августа 2018
Общество
Жители Обнинска радуют фонд капремонта своей дисциплинированностью
Жители...
24 августа 2018
Транспорт
Жителям «Балабаново Сити» придется подождать автобусных остановок еще год
Ни...
23 августа 2018
ЖКХ
УК «ОБНИНСК» готова к отопительному сезону на сто процентов
Отопительный...
23 августа 2018
ЖКХ
На жительницу Обнинска собирается подать в суд УК
В...
23 августа 2018
Спорт
Обнинские болельщики намерены поддержать футболистов «Кванта» на выездном матче
В...
23 августа 2018
Образование
В Обнинске стартовала областная декада образования
Во...
23 августа 2018
Криминал
Военнослужащего из Обнинска привлекли к ответственности за грабеж и насилие
Суд...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
2
2
Веселые каникулы могли обернуться для обнинца трагедией
3
2
Жительница Обнинска готова дойти до президента, чтобы восстановить справедливость
4
1
Позор наукограда
5
1
В Обнинск «приедут» 43 тысячи доз вакцины от гриппа
1
12
Жители Обнинска недовольны жужжанием газонокосилок по утрам
2
7
Обнинским маршрутчикам не нравятся российские деньги
3
5
Советский «Труд»
4
4
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
5
4
Обнинские собаководы выгуливают питомцев рядом с детской площадкой у «Плазы»
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
309
Работа
743
Недвижимость
857
Авто-мото
481
Бытовая техника
368
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1077
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2534
Разное
1187
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432