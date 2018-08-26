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26 августа 2018
Культура
Пенсионеры Обнинска зажигали в городском парке под "Шизгару" [+видео]
Международный День пожилого человека будет отмечаться в понедельник, 1 октября, но поскольку российский климат не очень располагает к танцам для пожилых на открытом воздухе посреди осени, часть мероприятий, посвящённых этому празднику, проводится летом.
В их числе в прошедшую субботу в Городском парке на пр. Ленина играл духовой оркестр под руководством Павла Дронова. Пенсионеры и примкнувшие к ним случайные прохожие более молодого возраста весело отплясывали под живую музыку, словно оставив на время за чертой танцевальной площадки свои годы и заботы.
Особенно, судя по количеству вышедших танцевать, участникам понравилось исполнение оркестром композиции "Venus", более известной в народе, как "Шизгара".
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