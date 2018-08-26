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Пенсионеры Обнинска зажигали в городском парке под "Шизгару" [+видео]

26 августа 2018
Культура


Пенсионеры Обнинска зажигали в городском парке под "Шизгару" [+видео]

В субботу в городском парке в рамках мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека, прошёл танцевальный вечер "Нам года не беда, коль душа молода".

Международный День пожилого человека будет отмечаться в понедельник, 1 октября, но поскольку российский климат не очень располагает к танцам для пожилых на открытом воздухе посреди осени, часть мероприятий, посвящённых этому празднику, проводится летом.

В их числе в прошедшую субботу в Городском парке на пр. Ленина играл духовой оркестр под руководством Павла Дронова. Пенсионеры и примкнувшие к ним случайные прохожие более молодого возраста весело отплясывали под живую музыку, словно оставив на время за чертой танцевальной площадки свои годы и заботы.

Особенно, судя по количеству вышедших танцевать, участникам понравилось исполнение оркестром композиции "Venus", более известной в народе, как "Шизгара". 



 
 
Автор новости: Макс Браун

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