«Квант» уступил «Торпедо» всего один мяч!

День физкультурника отмечается в нашей стране с 1939 года. Несколько лет подряд празднуют его и в Обнинске.

Несколько минут назад завершилась выездная встреча обнинского «Кванта» и московского «Торпедо».В упорной борьбе наши пропустили лишь один мяч от соперников.Эта игра была одной из самых напряжённых и сложных для обнинских футболистов. Ребята боролись до последнего, отбивая самые опасные атаки.Ещё больше уверенности и сил "Кванту" добавили болельщики, которые приехали в столицу следом за родным клубом. В этот раз фанатский сектор особенно отличился, продемонстрировав невероятную силу единства!