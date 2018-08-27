Поход в кафе для женщины закончился обращением в полицию

В соседнем с Обнинском Малоярославце местная жительница лишилась телефона после непринужденного общения. Женщина отдыхала вместе с друзьями в одном из развлекательных заведений города воинской славы. В какой-то момент за столик к компании подсел общий знакомый. После непродолжительного совместного общения тот самый молодой человек неожиданно заторопился домой. Вскоре девушка обнаружила пропажу своего сотового телефона, который на протяжении всего вечера находился на столе.

Заподозрив в краже того самого «торопыгу», пострадавшая обратилась в полицию. Уже в скором времени правоохранители вышли на подозреваемого. Им оказался неработающий житель Малоярославца. По месту его проживания был обнаружен украденный гаджет.





Мужчина объяснил свой поступок большим количеством выпитого алкоголя в тот злополучный вечер.На фигуранта уже завели уголовное дело. Согласно действующему законодательству, ему грозит до трех лет тюремного заключения.