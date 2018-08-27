Обнинск
Новости
В Фонде капремонта пытаются договориться с должниками

27 августа 2018
ЖКХ


В Фонде капремонта пытаются договориться с должниками

Среди жителей Обнинска не так много должников за капитальный ремонт многоквартирных домов, но, тем не менее, они есть.

И, как рассказали в Фонде капремонта по Калужской области, прежде чем начать судебные разбирательства с должниками, чиновники пытаются наладить с ними диалог. А именно: неплательщикам предлагается рассрочка по погашению образовавшейся задолженности. Но ее срок не может превышать один год.
По информации пресс-секретаря Фонда Нины БОРИСОВОЙ, c момента заключения такого соглашения региональный оператор не производит начисление пени на сумму просроченной задолженности. Но при условии, что должник исполняет свои обязательства аккуратно. В противном случае последует обращение в суд, а начисление пени возобновится.
 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
407 просмотров

Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #капремонт, #должники, #суд:


27 августа 2018

Реализация программы по замене лифтов портит благоустройство территорий?
Как известно, в Обнинске сейчас активно реализуется программа по замене лифтов. Но, к сожалению, помимо...
24 августа 2018

Жители Обнинска радуют фонд капремонта своей дисциплинированностью
Жители Обнинска с каждым годом все аккуратнее платят за капитальный ремонт своих многоквартирных домов.
23 августа 2018

УК «ОБНИНСК» готова к отопительному сезону на сто процентов
Отопительный сезон уже не за горами, и городские коммунальные предприятия готовятся к нему очень активно.
23 августа 2018

На жительницу Обнинска собирается подать в суд УК
В ходе подготовки к отопительному сезону жители Обнинска доставляют управляющим компаниям немало проблем.
22 августа 2018

В обнинских МКД отремонтированы крыши и фасады
В настоящее время в Обнинске полностью выполнена программа капитального ремонта многоквартирных домов...
21 августа 2018

Коммуникации в Обнинске подготовили к новому отопительному сезону
Не за горами начало нового отопительного сезона, к которому городские службы начали готовиться еще в...
20 августа 2018

УК «Обнинск» предлагает собственникам перейти на прямые платежи
Проблема задолженности перед ресурсоснабжающими организациями со стороны управляющих компаний по-прежнему...
19 августа 2018

Минус одна «ракушка» в Обнинске
Ранее на портале выходила публикация о том, что в Обнинске приступят к демонтажу «ракушек», которые являются...
17 августа 2018

В Обнинске жильцы перестали впускать представителей УК в свои квартиры
В Обнинске сейчас полным ходом ведется подготовка жилого фонда города к зиме. И представители управляющих...
18 августа 2018

Жители дома по Ленина, 182 могут не бояться сильных дождей
Кровля в жилом доме на Ленина, 182 давно нуждалась в ремонте. Крыша прохудилась и протекала. Совсем скоро...

 Архив новостей
Лента новостей
27 августа 2018
Образование

Первоклассников в Обнинске стало больше
В...
27 августа 2018

Благотворительный праздник в парк-отеле Greenway

Мероприятие...
27 августа 2018
Криминал

Поход в кафе для женщины закончился обращением в полицию
В...
26 августа 2018
Спорт

«Квант» уступил «Торпедо» всего один мяч!
Несколько...
26 августа 2018
Культура

Пенсионеры Обнинска зажигали в городском парке под "Шизгару" [+видео]
В...
24 августа 2018
Криминал

На боровчанина завели уголовное дело на сто сорок томов
Недавно...
24 августа 2018
МЧС

Жителям многоэтажки
подожгли дверь
Сегодня...
24 августа 2018
Общество

За игры с законом обнинец заплатит пятьдесят тысяч рублей
Все...
24 августа 2018
Транспорт

Жителям «Балабаново Сити» придется подождать автобусных остановок еще год
Ни...
23 августа 2018
Спорт

Обнинские болельщики намерены поддержать футболистов «Кванта» на выездном матче
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432