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27 августа 2018
Резонанс
Неравнодушные обнинцы взяли шефство над пенсионеркой, которую выгнала родная дочь
В прошлую пятницу в газете «Неделя Обнинска» вышел материал об одинокой пенсионерке Валентине СТРЕЛЬЧЕНКО, которую из дома выгнала собственная дочь.
Несколько лет назад у Валентины Никитичны умер муж, с которым они практически 10 лет скитались по городу и жили у приютивших их людей. Сейчас же бабушка живет в «малосемейке», за которую платит 8 000 рублей в месяц, а на оставшиеся 3 000 рублей кое-как выживает. К счастью, ей помогает одна обнинская семья, которая раз в неделю привозит ей продукты.
Впрочем, после выхода статьи желающих оказать помощь женщине появилось чуть ли не с десяток. Откликнулась семья, с которой чета Стрельченко вместе работала в Жуковском районе. Буквально в эти выходные они созвонились с бабушкой и привезли ей необходимые лекарства.
Также свою помощь предложили и из области – при желании бабушки ее могут определить в дом престарелых, где она будет находиться под постоянным медицинским присмотром. Кроме того, все это время одинокой женщине не хватало банального человеческого общения и внимания, поэтому этот вариант для нее был бы самым приемлемым.
А пока свою помощь готовы оказать и другие жители города. Одна из позвонивших заявила, что вообще готова оплачивать бабушке квартиру. В общем, у 80-летней пенсионерки может появиться новая большая компания друзей и помощников, которые смогут заменить ей родню.
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