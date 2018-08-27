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27 августа 2018
Фоторепортаж с матча «Квант» - «Торпедо»
В игре с командой, занимающей на сегодняшний день верхнюю ступень Второго дивизиона, обнинские футболисты пропустили лишь один мяч.
ТРЕНЕР ФК «КВАНТ» ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ
Завтра на стадионе «Труд» тренер обнинской футбольной команды «Квант» встретится с журналистами.
Олег МОРОЗОВ подведет промежуточные итоги пребывания обнинских футболистов во Втором дивизионе, расскажет о перспективах, а также ответит на вопросы журналистов.
Начало встречи в 11:00.
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