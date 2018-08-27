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Фоторепортаж с матча «Квант» - «Торпедо»

27 августа 2018


Фоторепортаж с матча «Квант» - «Торпедо»

26 августа обнинский «Квант» встретился в Москве с командой «Торпедо».

В игре с командой, занимающей на сегодняшний день верхнюю ступень Второго дивизиона, обнинские футболисты пропустили лишь один мяч.





ТРЕНЕР ФК «КВАНТ» ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

Завтра на стадионе «Труд» тренер обнинской футбольной команды «Квант» встретится с журналистами.

Олег МОРОЗОВ подведет промежуточные итоги пребывания обнинских футболистов во Втором дивизионе, расскажет о перспективах, а также ответит на вопросы журналистов.

Начало встречи в 11:00.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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