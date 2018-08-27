Благотворительный праздник в парк-отеле Greenway

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21 августа 2018
Обнинцев ждет грандиозный праздник благотворительности
Второго сентября в Городском парке пройдет очередной благотворительный фестиваль «ДивоФест». Впервые
18 августа 2018
День флага РФ в Обнинске отметят музыкально и патриотично
В следующую среду, 22 августа, в Обнинске отметят День Государственного флага РФ. Традиционно на разных
30 июля 2018
Расписание игр ФК «Квант» на 2018-2019 годы
Недаром говорят, что успех команды во многом зависит от того, как ее будут поддерживать болельщики.
30 июля 2018
Сегодня в Обнинске «Квант» играет с ФСК «Долгопрудный»
Уважаемые горожане! Напоминаем о том, что сегодня, 30 июля, на стадионе «Труд» состоится
24 июля 2018
Обнинские футболисты вступили в борьбу за Кубок России
Не успели обнинские болельщики отойти от эмоций, подаренных встречей местного футбольного клуба «Квант»
21 июня 2018
На День города для обнинцев споют Дан БАЛАН, группы «IOWA» и «ВИА Гра»
До самого главного праздника первого наукограда – Дня города, осталось чуть более месяца.
В этом
21 июня 2018
Программа Дня мирного атома
Программа праздничных мероприятий, посвящённых празднованию в городе Обнинске Дня мирного использования
15 июня 2018
Алло, Обнинск ищет таланты!
Интересное новшество появится в наукограде этим летом. На площади рядом с «Триумф-плазой»
19 мая 2018
Сегодня в усадьбе Белкино пройдет детский праздник
Организаторами детского фестиваля национальных культур «Дети Отчизны» выступят казаки Донбасса и Калужской
3 ноября 2017
Такого грандиозного концерта в Обнинске еще не было!
10 ноября первый наукоград посетят артисты популярного музыкального телевизионного шоу «Три аккорда»:
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6 августа 2018
Житель Обнинска попросил поблагодарить водителя маршрутки
Жители Обнинска обращаются к журналистам нашего портала не только
20 августа 2018
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
Поводом для этого послужили многочисленные аварии, в
3 августа 2018
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
На днях свои видения изменений пенсионной
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16 августа 2018
Жителям Обнинска едва удалось избежать трагедии
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6 августа 2018
Жительницу Обнинска «развел» сантехник
Лента новостей
27 августа 2018
Образование
Первоклассников в Обнинске стало больше
В...
27 августа 2018
Криминал
Поход в кафе для женщины закончился обращением в полицию
В...
26 августа 2018
Спорт
«Квант» уступил «Торпедо» всего один мяч!
Несколько...
26 августа 2018
Культура
Пенсионеры Обнинска зажигали в городском парке под "Шизгару" [+видео]
В...
24 августа 2018
Криминал
На боровчанина завели уголовное дело на сто сорок томов
Недавно...
24 августа 2018
МЧС
Жителям многоэтажки
Сегодня...
24 августа 2018
Общество
За игры с законом обнинец заплатит пятьдесят тысяч рублей
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24 августа 2018
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Жители Обнинска радуют фонд капремонта своей дисциплинированностью
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24 августа 2018
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Жителям «Балабаново Сити» придется подождать автобусных остановок еще год
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УК «ОБНИНСК» готова к отопительному сезону на сто процентов
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Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
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