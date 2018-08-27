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Благотворительный праздник в парк-отеле Greenway

27 августа 2018


Благотворительный праздник в парк-отеле Greenway

Мероприятие состоится 7 сентября в 17:30.

Организатор - благотворительный фонд "Хоспис-детям".

Гостей ждет множество ярких и интересных выступлений, розыгрыши призов, фуршет и сладкий подарок.
 
 
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