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27 августа 2018
Образование
Первоклассников в Обнинске стало больше
Как рассказала начальник управления общего образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА, их уже около 1700 человек. То есть примерно на 200 больше, чем в 2017 году. Но родители все продолжают и продолжают обращаться в школы и в управление образования с заявлениями о том, чтобы их детей приняли в первый класс.
Несмотря на то, что уже конец августа, документы принимают у всех. Правда, не всегда получается удовлетворить пожелания родителей в части выбора учебного заведения. Как пояснила Татьяна Валерьевна, детей уже приходится устраивать в те школы, где имеются свободные места. Хотя, по ее заверению, сотрудники управления образования стараются по возможности удовлетворить все пожелания и потребности жителей.
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