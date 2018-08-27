Обнинск
Новости
Первоклассников в Обнинске стало больше

27 августа 2018
Образование


Первоклассников в Обнинске стало больше

В этом учебном году первоклассников в Обнинске намного больше, чем в прошлом.

Как рассказала начальник управления общего образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА, их уже около 1700 человек. То есть примерно на 200 больше, чем в 2017 году. Но родители все продолжают и продолжают обращаться в школы и в управление образования с заявлениями о том, чтобы их детей приняли в первый класс.

Несмотря на то, что уже конец августа, документы принимают у всех. Правда, не всегда получается удовлетворить пожелания родителей в части выбора учебного заведения. Как пояснила Татьяна Валерьевна, детей уже приходится устраивать в те школы, где имеются свободные места. Хотя, по ее заверению, сотрудники управления образования стараются по возможности удовлетворить все пожелания и потребности жителей.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
235 просмотров

Последние новости из рубрики «Образование» и по тэгам #первоклассники, #школа, #образование:


23 августа 2018

В Обнинске стартовала областная декада образования
Во вторник, 21 августа, в Обнинске состоялось открытие традиционной областной Декады образования. В рамках...
21 августа 2018

В «Милосердии» поздравят первоклассников
В преддверии Дня знаний обнинский Центр помощи семье и детям «Милосердие» организует для своих воспитанников...
20 августа 2018

Строящаяся школа уже имеет три этажа
Строительство школы в 55-ом микрорайоне Обнинска в настоящее время ведется строго в соответствии с графиком.
19 августа 2018

На следующей неделе в Обнинске стартует областная декада образования
Во вторник, 21 августа, в Обнинске состоится открытие традиционной областной Декады образования. В рамках...
15 августа 2018

Директора обнинских школ собирают данные об аттестатах
Директора школ Обнинска этим летом практически не отдыхали. Как рассказала начальник управления образования...
14 августа 2018

У первоклашек пятой школы появился новый класс
В этом году в обнинской школе №5 был открыт новый класс для учащихся начальной школы. Как пояснили в...
14 августа 2018

В Обнинске не осталось школ без турникетов
В этом году все школы Обнинска оборудовали системой ограничения доступа. Не было ее, как выяснилось,...
13 августа 2018

В Обнинске начали проверять школы и детсады
Сегодня в Обнинске были подписаны первые акты готовности школ и детских садов к новому учебному году.
7 августа 2018

В школах наукограда идет подготовка к новому учебному году
Как сообщили сотрудники управления общего образования, во всех школах Обнинска продолжаются ремонтные...
2 августа 2018

Линейки в честь Дня знаний, выпадающего на субботу, переноситься не будут
До начала нового учебного года остался всего лишь месяц. Уже первого сентября для всех школьников вновь...

 Архив новостей
Лента новостей
27 августа 2018

Благотворительный праздник в парк-отеле Greenway

Мероприятие...
27 августа 2018
Криминал

Поход в кафе для женщины закончился обращением в полицию
В...
26 августа 2018
Спорт

«Квант» уступил «Торпедо» всего один мяч!
Несколько...
26 августа 2018
Культура

Пенсионеры Обнинска зажигали в городском парке под "Шизгару" [+видео]
В...
24 августа 2018
Криминал

На боровчанина завели уголовное дело на сто сорок томов
Недавно...
24 августа 2018
МЧС

Жителям многоэтажки
подожгли дверь
Сегодня...
24 августа 2018
Общество

За игры с законом обнинец заплатит пятьдесят тысяч рублей
Все...
24 августа 2018
Общество

Жители Обнинска радуют фонд капремонта своей дисциплинированностью
Жители...
24 августа 2018
Транспорт

Жителям «Балабаново Сити» придется подождать автобусных остановок еще год
Ни...
23 августа 2018
ЖКХ

УК «ОБНИНСК» готова к отопительному сезону на сто процентов
Отопительный...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432