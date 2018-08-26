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Школы Боровского района готовы к началу учебного года

26 августа 2018
Образование


Школы Боровского района готовы к началу учебного года

На территории Боровского района недавно завершилась проверка школ и детских садов на предмет готовности принять учеников на новый учебный год.

Как отметили в районном отделе образования, все образовательные учреждения соответствуют имеющимся требованиям и готовы открыть свои двери первого сентября.

- Все школы и сады района были осмотрены комиссией, и никаких серьезных нарушений выявлено не было. Что касается выявленных мелких недочетов, то будет проведена работа по их исправлению, никаких сложностей для учащихся это не создаст, - пояснила начальник отдела образования Боровского района Людмила СИЛАЕВА.

Что особенно важно, одобрительный вердикт комиссии распространяется не только на ремонтные работы, но и на соблюдение необходимых мер безопасности как в отношении пожаров, так и террористической угрозы.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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