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27 августа 2018
Образование
В школах Боровского района обновили автопарк
Одним из самых важных вопросов в сфере образования района остается доступность школ для учеников, проживающих в отдалении от школ.
На сегодняшний день таких учащихся, проживающих на территории 59 сельских населенных пунктов, насчитывается примерно 875 человек, а общая протяженность маршрутов составляет порядка 426 километров.
С началом учебного года отвечать за доставку школьников будут 17 обновленных автобусов.
- В прошлом году мы заменили десять старых автобусов, в этом году закрыли вопрос замены еще пяти. Более того, было добавлено два новых транспортных средства, что позволило расширить список наших маршрутов, - отметила начальник районного отдела образования Людмила СИЛАЕВА.
К слову, один из новых автобусов займется доставкой детей из расположенного в Балабанове Белорусского квартала прямо к школе №2.
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