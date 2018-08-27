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В школах Боровского района обновили автопарк

27 августа 2018
Образование


В школах Боровского района обновили автопарк

Одним из самых важных вопросов в сфере образования района остается доступность школ для учеников, проживающих в отдалении от школ.

На сегодняшний день таких учащихся, проживающих на территории 59 сельских населенных пунктов, насчитывается примерно 875 человек, а общая протяженность маршрутов составляет порядка 426 километров.

С началом учебного года отвечать за доставку школьников будут 17 обновленных автобусов.

- В прошлом году мы заменили десять старых автобусов, в этом году закрыли вопрос замены еще пяти. Более того, было добавлено два новых транспортных средства, что позволило расширить список наших маршрутов, - отметила начальник районного отдела образования Людмила СИЛАЕВА.

К слову, один из новых автобусов займется доставкой детей из расположенного в Балабанове Белорусского квартала прямо к школе №2.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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