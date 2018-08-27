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Обнинские коммунальщики закупили более двух тысяч тонн соли

27 августа 2018
ЖКХ


Обнинские коммунальщики закупили более двух тысяч тонн соли

За чистотой в первом наукограде труженики коммунального фронта следят ежедневно и в непрерывном режиме.

О результатах их деятельности мы слышим регулярно на городских совещаниях в мэрии.

Так, например, как сегодня рассказал вице-мэр по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН, за минувшую неделю коммунальщиками из города было вывезено 143 кубических метров смета, а с начала года - 2687 кубометров.

Продолжают в первом наукограде косить траву и латать дороги. Например, за прошедшие семь дней ямочному ремонту подверглись 342 квадратных метра дорожного полотна.

Кроме того, в Обнинске продолжают наносить новую разметку, в том числе и в зонах пешеходных переходов, а также ремонтировать старые и устанавливать новые дорожные знаки.

Также, как отметил Лежнин, коммунальщики начали готовиться к зиме и гололеду. К примеру, они закупают реагенты, необходимые для борьбы с гололедицей. Одной только соли было закуплено в объеме, равном порядка 2250 тысяч тонн.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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