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27 августа 2018
ЖКХ
Обнинские коммунальщики закупили более двух тысяч тонн соли
За чистотой в первом наукограде труженики коммунального фронта следят ежедневно и в непрерывном режиме.
О результатах их деятельности мы слышим регулярно на городских совещаниях в мэрии.
Так, например, как сегодня рассказал вице-мэр по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН, за минувшую неделю коммунальщиками из города было вывезено 143 кубических метров смета, а с начала года - 2687 кубометров.
Продолжают в первом наукограде косить траву и латать дороги. Например, за прошедшие семь дней ямочному ремонту подверглись 342 квадратных метра дорожного полотна.
Кроме того, в Обнинске продолжают наносить новую разметку, в том числе и в зонах пешеходных переходов, а также ремонтировать старые и устанавливать новые дорожные знаки.
Также, как отметил Лежнин, коммунальщики начали готовиться к зиме и гололеду. К примеру, они закупают реагенты, необходимые для борьбы с гололедицей. Одной только соли было закуплено в объеме, равном порядка 2250 тысяч тонн.
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