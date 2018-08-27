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27 августа 2018
Экология
Под Обнинском горит лес
Сегодня около 15.00 на пульт диспетчера восьмого отряда ФПС по городу Обнинску поступило сообщение о том, что в соседнем Жуковском районе горит лес.
Возгорание обнаружили в районе деревни Екатериновка. Как рассказали сами спасатели, там произошло горение лесной подстилки. Площадь возгорания составила 10 га. Угрозы населению нет.
В настоящее время пожар тушат несколько пожарных расчетов. В их числе спасатели из Обнинска и из Тарусского района. По их словам, работать очень сложно: там плохой подъезд к месту горения. Но работы ведутся активно. К восьми вечера сотрудники МЧС обещают закончить.
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