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27 августа 2018
Власть
В Обнинске будет развиваться туризм
Сегодня состоялось совещание в администрации города Обнинска по вопросам развития туризма в наукограде.
Своим видением развития туризма в Обнинске поделилась туристический консультант центра «Активные люди» из города Москвы Ольга ВАТАМАН.
Как отметила Ольга Александровна, сегодняшняя встреча была продуктивной уже потому, что участники обозначили важные точки развития туристического направления в наукограде. Так как Обнинск не может похвастать наличием исторических и культурных ценностей, ему немного сложнее по сравнению с тем же Боровском. Однако у наукограда есть неизменный козырь - атомная станция.
Концепция развития туризма будет продумана до 2025-го года.
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