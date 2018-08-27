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В Обнинске будет развиваться туризм

27 августа 2018
Власть


В Обнинске будет развиваться туризм

Сегодня состоялось совещание в администрации города Обнинска по вопросам развития туризма в наукограде.

Своим видением развития туризма в Обнинске поделилась туристический консультант центра «Активные люди» из города Москвы Ольга ВАТАМАН.

Как отметила Ольга Александровна, сегодняшняя встреча была продуктивной уже потому, что участники обозначили важные точки развития туристического направления в наукограде. Так как Обнинск не может похвастать наличием исторических и культурных ценностей, ему немного сложнее по сравнению с тем же Боровском. Однако у наукограда есть неизменный козырь - атомная станция.

Концепция развития туризма будет продумана до 2025-го года.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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