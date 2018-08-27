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При замене труб в Балабанове перепутали «тапки»

27 августа 2018
ЖКХ


При замене труб в Балабанове перепутали «тапки»

Второй месяц в Балабанове подрядная организация меняет трубы центрального водоснабжения уникальным для города методом – проколом под автодорогой.

Однако радость от щадящего воздействия на муниципальное благоустройство успела смениться раздражением от длительности процесса, на которое наслоились проблемы с переподключением водоснабжения со старых труб на новые.

Второй день подрядчик не может завершить стыковку, занимаясь откачкой воды, которая заполняет все полутораметровые колодцы. Чтобы осушить их для проведения дальнейших работ, воду льют прямо на автодорогу, из-за чего на улице 1 Мая, в нескольких метрах от здания администрации города, образовался ручей, уже устремившийся во двор жилого дома.

Представитель ГП «Калугаоблводоканал», к которому, как к специалисту в данной области, обратился за комментарием глава города Сергей СУДАКОВ, заявил, что проект замены труб на ул. 1 Мая изначально надо было откорректировать. Это заявления возмутило Сергея Алексеевича.

- Добежали до финиша, а оказалось – не в ту сторону и не в тех тапках! Почему вы раньше не поделились своими мыслями? Значит, администрация – заказчик, Водоканал эксплуатировать будет это имущество, а у семи нянек дитя без глаза!

Сотрудники администрации попытались успокоить гнев Судакова, передав ему обещание подрядчика уже сегодня завершить переподключение труб и ликвидировать наводнение. Чего стоят эти слова, глава города сможет оценить завтра утром, приехав на работу.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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