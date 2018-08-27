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27 августа 2018
ЖКХ
При замене труб в Балабанове перепутали «тапки»
Однако радость от щадящего воздействия на муниципальное благоустройство успела смениться раздражением от длительности процесса, на которое наслоились проблемы с переподключением водоснабжения со старых труб на новые.
Второй день подрядчик не может завершить стыковку, занимаясь откачкой воды, которая заполняет все полутораметровые колодцы. Чтобы осушить их для проведения дальнейших работ, воду льют прямо на автодорогу, из-за чего на улице 1 Мая, в нескольких метрах от здания администрации города, образовался ручей, уже устремившийся во двор жилого дома.
- Добежали до финиша, а оказалось – не в ту сторону и не в тех тапках! Почему вы раньше не поделились своими мыслями? Значит, администрация – заказчик, Водоканал эксплуатировать будет это имущество, а у семи нянек дитя без глаза!
Сотрудники администрации попытались успокоить гнев Судакова, передав ему обещание подрядчика уже сегодня завершить переподключение труб и ликвидировать наводнение. Чего стоят эти слова, глава города сможет оценить завтра утром, приехав на работу.
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