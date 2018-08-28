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28 августа 2018
Образование
В обнинских школах не останется вредных растений
Некоторые из них, в частности, молочай, она попросила убрать.
Как прокомментировала Татьяна Валерьевна, многие растения содержат токсичные соединения, выделяют в атмосферу яды, вредную пыльцу. А в состав сока молочая входят ядовитые вещества, вызывающие отравление, сильные аллергические реакции и ожоги при попадании на кожу, слизистые оболочки глаз и носа. Молочай опасен тем, что сок внутри него находится под давлением. Когда происходит повреждение оболочки растения, сок выделяется быстро и в немалом количестве.
Так что к первому сентября вредных растений в обнинских школах быть не должно.
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