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28 августа 2018
Образование
Стражи дорожного порядка перейдут на усиленный режим
В этот день, как рассказал начальник обнинского ОГИБДД Алексей ИСАЕВ, все сотрудники дорожной инспекции будут переведены на усиленный режим несения службы. Дежурить полицейские будут в разных частях города, в том числе и в районах общеобразовательных учреждений.
Кроме того, по сложившейся традиции, в День знаний помочь стражам порядка охранять безопасность детей на дорогах вызвались и специально организованные родительские патрули.
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