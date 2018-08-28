Обнинск
Новости
Стражи дорожного порядка перейдут на усиленный режим

28 августа 2018
Образование


Стражи дорожного порядка перейдут на усиленный режим

В будущую субботу в большинстве школ пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний.

В этот день, как рассказал начальник обнинского ОГИБДД Алексей ИСАЕВ, все сотрудники дорожной инспекции будут переведены на усиленный режим несения службы. Дежурить полицейские будут в разных частях города, в том числе и в районах общеобразовательных учреждений.

Кроме того, по сложившейся традиции, в День знаний помочь стражам порядка охранять безопасность детей на дорогах вызвались и специально организованные родительские патрули.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
648 просмотров

Последние новости из рубрики «Образование» и по тэгам #первое сентября, #день знаний, #обнинское огибдд:


28 августа 2018

В обнинских школьных линейках примут участие около 16,5 тысяч человек!
Эту цифру озвучила начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. Имеются в виду не только...
28 августа 2018

В обнинских школах не останется вредных растений
Недавно во время проверки обнинских школ на предмет их готовности к новому учебному году начальник управления...
27 августа 2018

Первоклассников в Обнинске стало больше
В этом учебном году первоклассников в Обнинске намного больше, чем в прошлом. Как рассказала начальник...
27 августа 2018

В школах Боровского района обновили автопарк
Одним из самых важных вопросов в сфере образования района остается доступность школ для учеников, проживающих...
26 августа 2018

Школы Боровского района готовы к началу учебного года
На территории Боровского района недавно завершилась проверка школ и детских садов на предмет готовности...
23 августа 2018

В Обнинске стартовала областная декада образования
Во вторник, 21 августа, в Обнинске состоялось открытие традиционной областной Декады образования. В рамках...
19 августа 2018

На следующей неделе в Обнинске стартует областная декада образования
Во вторник, 21 августа, в Обнинске состоится открытие традиционной областной Декады образования. В рамках...
15 августа 2018

Директора обнинских школ собирают данные об аттестатах
Директора школ Обнинска этим летом практически не отдыхали. Как рассказала начальник управления образования...
15 августа 2018

У обнинцев проверят щитовидку
Очередной день открытых дверей пройдет в МРНЦ в предстоящую субботу, 18 августа. В этот раз онкологи...
14 августа 2018

У первоклашек пятой школы появился новый класс
В этом году в обнинской школе №5 был открыт новый класс для учащихся начальной школы. Как пояснили в...

 Архив новостей
Лента новостей
28 августа 2018
Власть

Депутаты Госдумы из Обнинска пообщались с региональными коллегами
Сегодня...
28 августа 2018
Спорт

Компания «SINTEC» оказала поддержку обнинским киберспортсменам
В...
28 августа 2018
Криминал

Жительница Обнинска украла у возлюбленного телевизор
Следователи...
28 августа 2018
Ну и ну!

Водителей Обнинска напугал ребенок-маугли на Киевке
В...
28 августа 2018
ЖКХ

Жителей Кабицыно снова ждет отключение электроэнергии
В...
28 августа 2018
Спорт

ФК «Квант» отказывается от самых «аппетитных» предложений ради собственной философии
Сегодня...
28 августа 2018
Общество

Найденные останки красноармейца перезахоронят в сентябре
Напомним,...
27 августа 2018
Власть

В Обнинске
будет развиваться туризм
Сегодня...
27 августа 2018
ЖКХ

Обнинские коммунальщики закупили более двух тысяч тонн соли
За...
27 августа 2018

Благотворительный праздник в парк-отеле Greenway

Мероприятие...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432