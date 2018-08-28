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28 августа 2018
Транспорт
Слетать в Сочи обнинцы могут меньше чем за тысячу рублей
Как стало известно, в международном аэропорту «Калуга» началась продажа билетов в Сочи.
Новое направление будет обслуживаться, начиная с 4-го октября. Пока летать в Сочи самолеты «Сухой Суперджет 100» будут два раза в неделю: по четвергам и субботам.
Вылет из Калуги в Сочи в 16:35, из Сочи в Калугу – в 19:30. Цента билета стартует от 888 рублей.
Кроме того, до четырех раз в неделю увеличится количество рейсов в Санкт-Петербург. По предварительной информации, это произойдет, начиная с 29 октября.
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