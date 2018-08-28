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28 августа 2018
Ну и ну!
Водителей Обнинска напугал ребенок-маугли на Киевке
- Я возвращался в Обнинск из Жукова. Так как был выходной день, движение в сторону Москвы было довольно активное, машины шли сплошным потоком, - рассказывает очевидец Артем. – Мы проезжали мимо деревни Мишково, и в какой-то момент иномарка, которая ехала передо мной, начала резко тормозить. Хорошо, что я держал дистанцию и успел вовремя остановиться. Левый ряд тоже начал тормозить, никто не мог понять, в чем причина.
Однако потом, по его словам, водители увидели маленького ребенка, который просто решил перейти дорогу вне пешеходного перехода.
- Я даже не понял – это девочка была или мальчик, какой-то лохматый ребенок-Маугли, - говорит Артем. – Причем, как мне показалось, ему никуда не надо было, он просто прогуливался вдоль трассы и гулял по шоссе – то на одной стороне, то на другой.
В таком потоке машин, как считает молодой человек, ребенку просто повезло, что водители его успели заметить и притормозить.
Кстати, это далеко не первый случай, когда автомобилисты получают стресс из-за детских шалостей. В прошлом году, например, выходил материал о том, что на одном из пешеходных переходов в Обнинске девочка просто забавы ради бросилась под колеса автомобиля. К счастью, женщина-водитель успела вовремя среагировать.
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