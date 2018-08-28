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28 августа 2018
Спорт
ФК «Квант» отказывается от самых «аппетитных» предложений ради собственной философии
Олег МОРОЗОВ подвел промежуточные итоги, а также ответил на самые актуальные на сегодняшний день вопросы.
Как признался Олег Славиевич, работой своих воспитанников в этом сезоне он доволен.
- Я вижу, что они работают на пределе своих возможностей как физически, так и морально. Порой, вижу, что на поле они играют уже «погибшими», но все равно играют, - говорит Морозов.
Напомним, что на сегодняшний день основной состав «Кванта» - это воспитанники клуба, которые выросли в нем. Многие ребята уже успели поиграть в других клубах, но в этом сезоне все они вернулись в родной «Квант». Это уже своего рода философия, изменять которой, как признался Олег Морозов, тренерский состав не намерен, даже несмотря на заманчивые предложения. «Кванту» уже предлагали принять в основной состав весьма серьезных игроков – к примеру, Николая ДЕРГАЧЕВА, который некогда выступал за ЦСКА и даже какое-то время находился в чешской Синот лиге «Дукла» (Прага). Однако сегодня, как мы можем заметить, в составе «Кванта» он не числится…
В рамках беседы с журналистами Олег Морозов рассказал о проблемах команды, о перспективах и планах, а также о том, насколько важна для них сегодня поддержка болельщиков. Более подробно об итогах брифинга читайте в ближайшем номере газеты «Вы и Мы».
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