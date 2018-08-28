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28 августа 2018
Криминал
Жительница Обнинска украла у возлюбленного телевизор
Следователи ОМВД по городу Обнинску расследуют уголовное дело по факту кражи телевизора.
Как выяснили полицейские, жительница Обнинска завела себе мужчину и переехала к нему жить, но отнюдь не для того, чтобы строить отношения.
Счастье парочки продлилось недолго – ровно до тех пор, пока мужчина не вышел из своей квартиры по делам. Воспользовавшись отсутствием хозяина, 31-летняя дама вынесла из его дома телевизор. Предприимчивая женщина сразу же рванула в комиссионку, где, собственно, и сдала чужой «телек».
Опечаленному «Ромэо» ничего не оставалось, кроме как обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую и изъяли телевизор, который скоро будет возвращён законному владельцу.
Кстати сказать, полицейские выяснили, что данная дама причастна к еще одной краже, причем также у своих знакомых. Женщина находилась в гостях, и когда хозяева слегка зазевались, она с чужого телефона, на котором был установлен мобильный банк, перевела себе на счет 1 500 рублей. В настоящий момент по данным фактам расследуется уголовное дело, жительнице Обнинска грозит до 5 лет тюрьмы.
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