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28 августа 2018
Общество
Найденные останки красноармейца перезахоронят в сентябре
Напомним, что на днях в Ермолине обнаружили останки неизвестного красноармейца.
О местонахождении могилы на участке рядом с домом №6 по улице Островского членам поискового отряда «Звезда» сообщила местная жительница, узнавшая о ней от своей бабушки.
К сожалению, рядом с телом бойца не было обнаружено медальона, поэтому установить его личность не представляется возможным.
Как рассказала корреспонденту нашего портала командир поискового отряда «Звезда» Елизавета ПОКОЛЕНКО, перезахоронение красноармейца состоится 17 сентября в 15:00 на братской могиле в Ермолине, расположенной напротив улицы, где были обнаружены останки.
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