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Найденные останки красноармейца перезахоронят в сентябре

28 августа 2018
Общество


Найденные останки красноармейца перезахоронят в сентябре

Напомним, что на днях в Ермолине обнаружили останки неизвестного красноармейца.

О местонахождении могилы на участке рядом с домом №6 по улице Островского членам поискового отряда «Звезда» сообщила местная жительница, узнавшая о ней от своей бабушки.

К сожалению, рядом с телом бойца не было обнаружено медальона, поэтому установить его личность не представляется возможным.

Как рассказала корреспонденту нашего портала командир поискового отряда «Звезда» Елизавета ПОКОЛЕНКО, перезахоронение красноармейца состоится 17 сентября в 15:00 на братской могиле в Ермолине, расположенной напротив улицы, где были обнаружены останки.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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