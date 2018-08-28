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Компания «SINTEC» оказала поддержку обнинским киберспортсменам

28 августа 2018
Спорт


Компания «SINTEC» оказала поддержку обнинским киберспортсменам

В Обнинске состоялся открытый чемпионат по Counter Strike: Global Offensive, организованный федерацией компьютерного спорта наукограда.

Активную поддержку оказала компания «SINTEC».

Турнир проходил с 18 по 26 августа, в нем приняли участие команды со всей Калужской области. Киберспортсмены боролись за денежный приз, который составил 25 тысяч рублей за первое место, 15 тысяч за второе, 3 и 4 места получили по 5 тысяч рублей. Компания «SINTEC» обеспечила призовой фонд. Во все дни соревнований игры транслировались вместе с комментариями от студии профессионального киберспортивного комментирования CIS Studio. Победителем чемпионата стала команда 5STARS.
Итоги турнира: 1 место - 5STARS 2 место - OUT EAST 3,4 место - R4G3, REBORN.



 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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