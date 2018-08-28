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Жителей Кабицыно снова ждет отключение электроэнергии

28 августа 2018
ЖКХ


Жителей Кабицыно снова ждет отключение электроэнергии

В прошлом году в районе деревни Кабицыно началась реконструкция электросети.

Тогда работы обернулись для жителей почти месяцем регулярных отключений и проблем с электричеством и, судя по всему, в этот раз РЭС наступает на те же грабли.

- Скалывается впечатление, что лета им не хватает, чтобы подготовить проект, на объект они выходят только осенью. Пока погода им благоволит, но ведь все может и поменяться, и если в прошлом году люди в квартирах мерзли, то в этом, видимо будут жаловаться на пропавшую еду в холодильниках, - негодует глава администрации совхоза Боровского Антон МАСНЯК.

На время, пока идет реконструкция, планируются отключения электроэнергии с 9 до 17 часов, когда большая часть жителей будет на работе или учебе. Тем не менее, учитывая опыт прошлого года, горожанам не следует слишком уж полагаться на представителей РЭС, и готовиться к худшему.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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