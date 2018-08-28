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28 августа 2018
Власть
Депутаты Госдумы из Обнинска пообщались с региональными коллегами
Сегодня депутаты Государственной Думы - экс-мэр Обнинска Александр АВДЕЕВ и не менее изавестный в наукограде Геннадий СКЛЯР встретились со своими коллегами из Законодательного Собрания.
На мероприятии присутствовали председатель областного парламента Виктор БАБУРИН, заместители губернатора Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ и Алексей НИКИТЕНКО. В режиме видеоконференцсвязи к совместному обсуждению актуальных для региона вопросов подключились и муниципальные образования.
Геннадий Скляр проинформировал, что в данный момент на федеральном уровне идет работа по подготовке новых целевых федеральных программ на шесть лет. В этой связи депутат выразил готовность отстаивать интересы области с тем, чтобы она могла попасть в эти программы, получив поддержку своих проектов и соответствующее финансирование.
Он рассказал, что весной Государственная Дума приняла ряд важных законов, связанных с регулированием самовольных построек, запретом возврата непроданного продовольствия производителям, а также порядком передачи военных городков регионам. Последний документ напрямую касается соседних с Обнинском Боровского и Жуковского районов.
Александр Авдеев поделился информацией о прошедших слушаниях по межбюджетным отношениям между федерацией и регионами. Он отметил, что на них упоминалась программа по формированию комфортной городской среды, при этом был задан ряд вопросов о том, когда появится программа по развитию села, где на сегодня не хватает детских садов, ФАПов, элементов благоустройства. По его словам, на слушаниях была поставлена задача, чтобы соответствующие строки появились в федеральном бюджете.
В завершение народные избранники ответили на вопросы коллег из Заксобрания.
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