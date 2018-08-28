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28 августа 2018
ЖКХ
Подвалы в жилом доме на Маркса больше не будут затапливаться
Все дело в том, что в доме не было нормальных ливнестоков, из-за чего после каждого дождя вся вода текла в подвальное помещение.
Постоянный запах сырости и затхлости порядком надоели жителям дома.
Чтобы решить эту проблему, сотрудники УК «ЧИП» установили новые ливнестоки. Работы сейчас находятся в завершающей стадии.
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