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Подвалы в жилом доме на Маркса больше не будут затапливаться

28 августа 2018
ЖКХ


Подвалы в жилом доме на Маркса больше не будут затапливаться

Жители дома по улице Маркса, 60 долгое время страдали из-за затопленных подвалов.

Все дело в том, что в доме не было нормальных ливнестоков, из-за чего после каждого дождя вся вода текла в подвальное помещение.
Постоянный запах сырости и затхлости порядком надоели жителям дома.
Чтобы решить эту проблему, сотрудники УК «ЧИП» установили новые ливнестоки. Работы сейчас находятся в завершающей стадии.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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