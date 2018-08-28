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На проспекте Ленина случилось ДТП

28 августа 2018
Происшествия


На проспекте Ленина случилось ДТП

Полиция обращается за помощью к владельцам видеорегистраторов, заснявших это происшествие.

Полчаса назад в Обнинске на пр. Ленина случилось лобовое столкновение двух автомобилей. По словам очевидцев, один из водителей еле держался на ногах и сбежал с места преступления.

На Ленина образовалась огромная пробка, водителям сейчас следует искать пути объезда. Движение до сих пор не восстановлено.

Очевидцам и обнинцам, у которых есть запись с видеорегистратора, следует обратиться в полицию. Стражам правопорядка требуется любая помощь в поимке виновника ДТП.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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