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28 августа 2018
Происшествия
На проспекте Ленина случилось ДТП
Полчаса назад в Обнинске на пр. Ленина случилось лобовое столкновение двух автомобилей. По словам очевидцев, один из водителей еле держался на ногах и сбежал с места преступления.
На Ленина образовалась огромная пробка, водителям сейчас следует искать пути объезда. Движение до сих пор не восстановлено.
Очевидцам и обнинцам, у которых есть запись с видеорегистратора, следует обратиться в полицию. Стражам правопорядка требуется любая помощь в поимке виновника ДТП.
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