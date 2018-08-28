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28 августа 2018
Благоустройство
Балабановский рынок ожидают внутренние передвижения
Для соблюдения предписанного директору МУП «МФЦОН» Борису СЕРГЕЕВУ придется существенно расширить проезды для движения пожарной техники в случае ЧП, демонтировать самодельные навесы над частью павильонов, а также вывезти семь из них с территории рынка.
Как пояснил руководитель муниципального предприятия, выселению подлежат торговые объекты предпринимателей, имеющих долг по аренде земли. После проведения этой работы на рынке планируют отремонтировать асфальт, который уже пострадал от работы кранов и эвакуаторов, задействованных при демонтаже лишних павильонов.
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