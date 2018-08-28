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Балабановский рынок ожидают внутренние передвижения

28 августа 2018
Благоустройство


Балабановский рынок ожидают внутренние передвижения

К 1 октября балабановский муниципальный рынок, являющийся подразделением МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения», должен существенно преобразиться.

К этому времени здесь расставят металлические павильоны согласно схеме, которую согласовали сотрудники МСЧ после проведения противопожарного аудита.

Для соблюдения предписанного директору МУП «МФЦОН» Борису СЕРГЕЕВУ придется существенно расширить проезды для движения пожарной техники в случае ЧП, демонтировать самодельные навесы над частью павильонов, а также вывезти семь из них с территории рынка.

Как пояснил руководитель муниципального предприятия, выселению подлежат торговые объекты предпринимателей, имеющих долг по аренде земли. После проведения этой работы на рынке планируют отремонтировать асфальт, который уже пострадал от работы кранов и эвакуаторов, задействованных при демонтаже лишних павильонов.




 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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