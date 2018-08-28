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В День знаний балабановских школьников ждет ярмарка

28 августа 2018
Мероприятия


В День знаний балабановских школьников ждет ярмарка

В этом году 1 сентября приходится на субботу, а значит, первый день нового учебного года не станет тяжким испытанием для школьников, ведь следом за ним наступит воскресенье – законный выходной.

Тем не менее, особо активные дети и родители в Балабанове рискуют порядком устать, поскольку ко Дню знаний в городе для них приготовили особую программу.

В 15.00 возле городского Дома культуры развернется ярмарка детского досуга и дополнительного образования. Это мероприятие уже второй год подряд проходит в муниципалитете, помогая родителям в одном месте познакомиться с творческими кружками и спортивными секциями, которые могут заинтересовать их отпрысков в свободное время.

А часом позже там же начнется развлекательная программа «Алиса в стране школьных чудес», с конкурсами, концертом и бесплатным мороженым.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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