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28 августа 2018
Мероприятия
В День знаний балабановских школьников ждет ярмарка
В этом году 1 сентября приходится на субботу, а значит, первый день нового учебного года не станет тяжким испытанием для школьников, ведь следом за ним наступит воскресенье – законный выходной.
Тем не менее, особо активные дети и родители в Балабанове рискуют порядком устать, поскольку ко Дню знаний в городе для них приготовили особую программу.
В 15.00 возле городского Дома культуры развернется ярмарка детского досуга и дополнительного образования. Это мероприятие уже второй год подряд проходит в муниципалитете, помогая родителям в одном месте познакомиться с творческими кружками и спортивными секциями, которые могут заинтересовать их отпрысков в свободное время.
А часом позже там же начнется развлекательная программа «Алиса в стране школьных чудес», с конкурсами, концертом и бесплатным мороженым.
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