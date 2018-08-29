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В школах Обнинска заботятся о детях-колясочниках

29 августа 2018
Образование


В школах Обнинска заботятся о детях-колясочниках

В этом году обнинская школа №5 приняла участие в федеральной программе «Доступная среда».

Как известно, этот государственный проект нацелен на помощь людям с ограниченными физическими возможностями. Речь идет о создании оптимальных условий для их жизни.

Как проинформировала начальник управления общего образования Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА, в пятой школе установили пандус, расширили дверные проемы и оборудовали специальный туалет с поручнями для учащихся с проблемами опорно-двигательного аппарата. Само помещение санузла тоже расширили, чтобы туда могли свободно заезжать дети на инвалидных креслах.

В целом же пока в данной программе участвуют четыре школы наукограда и три детских сада. В последующие годы в нее будут вовлечены и другие учебные заведения.


 
 
Автор новости: Инна Емелина

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